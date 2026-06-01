ญี่ปุ่นเผยราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายตลาดเอเชียวันนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น 1.93 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62.89 บาท หรือ 2.1 เปอร์เซ็นต์ แตะที่ 93.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือราว 3,031.85 บาท ในช่วงเริ่มการซื้อขายของวันที่ 1 มิถุนายน ในตลาดเอเชีย
ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์ เทกซัส อินเทอร์มีเดียต ( ดับเบิลยูทีไอ ) ของสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้น 2.17 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 70.71 บาท หรือ 2.5 เปอร์เซ็นต์ แตะที่ 89.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ ราว 2,917.16 บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์ เทกซัส อินเทอร์มีเดียต ( ดับเบิลยูทีไอ ) ของสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้น 2.17 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 70.71 บาท หรือ 2.5 เปอร์เซ็นต์ แตะที่ 89.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ ราว 2,917.16 บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน