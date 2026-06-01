ดาวเทียมสหรัฐฯ เผยอิหร่านเร่งเปิดทางเข้าอุโมงค์เก็บขีปนาวุธใต้ดิน หลังถูกโจมตี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นของสหรัฐ วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ชุดหนึ่ง พบว่า นับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา อิหร่านระดมเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุด รถปราบดิน และรถบรรทุกเทท้าย เพื่อเร่งกลับมาเปิดทางเข้าอุโมงค์เก็บขีปนาวุธใต้ดิน ที่เคยถูกโจมตีทางอากาศจนพังทลายลงมา
ทั้งนี้ ซีเอ็นเอ็นประเมินว่า อิหร่านสามารถเคลียร์และเปิดทางเข้าอุโมงค์ได้สำเร็จแล้วถึง 50 แห่ง จากทั้งหมด 69 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามฐานทัพใต้ดิน 18 แห่งทั่วประเทศ
