ศธ.ยืนยัน รมว.ศธ.ไม่เคยเสนอทุนการศึกษาให้เด็กกัมพูชา 800 ล้านบาท ขอ ปชช.อย่าหลงเชื่อ

นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวอ้างว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา 800 ล้านบาท” นั้น
ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีมูลความจริง และไม่เคยมีการให้ข่าว การเสนอแนวคิด หรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน โปรดอย่าหลงเชื่อ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ
ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการ และแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น พร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
31 พฤษภาคม 2569
เวลา 19.00 น.