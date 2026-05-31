เปิดให้สัญจรทางยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาออกแล้ว

เพจสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการเปิดการจราจรบนทางยกระดับอ่อนนุช - ลาดกระบัง ดังนี้
ฝั่งขาออก กำหนดเปิดการจราจรวันนี้ อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
ฝั่งขาเข้า กำหนดเปิดการจราจรในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569
โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังให้มีความรวดเร็ว รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและสนามบินสุวรรณภูมิ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 3,500 ม. โดยเป็นการก่อสร้างทางยกระดับ ค.ส.ล. บนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังขนาด 4 ช่องจราจร 1 แห่ง ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนองปรือ 1 แห่ง ก่อสร้างระบบระบายน้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบจราจรสงเคราะห์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าโครงการแล้วเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คงเหลือเก็บงานเครื่องหมายพื้นทางก่อนขึ้นสะพาน บนสะพาน และเครื่องหมายสะท้อนแสงบริเวณทางโค้ง เก็บความสะอาดและความเรียบร้อยบนสะพาน