กทม.ร่วมเดินขบวนพาเหรด Pride Parade ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนสู่มหานครแห่งความเท่าเทียมระดับโลก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำคณะข้าราชการและบุคลากร กทม. เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดครั้งประวัติศาสตร์ “Bangkok Pride Parade 2026” เพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ ถักทอความหลากหลาย และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก “Patch the World with Peace People Pride” มุ่งยกระดับกรุงเทพฯ สู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก “Road to Bangkok WorldPride 2030”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและตระการตา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานและร่วมเดินขบวนฟรีตลอดงาน ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการเคลื่อนตัวของ “ธงไพรด์” ความยาวกว่า 500 เมตร ที่ทอดตัวยาวผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ จากจุดเริ่มต้นบริเวณแยกนรารมย์ (คลองช่องนนทรี) ส่งต่อพลังแห่งความเท่าเทียมไปตามถนนสีลม เลี้ยวเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ และถนนพระรามที่ 1 มุ่งหน้าสู่จุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน รวมระยะทางกว่า 3.8 กิโลเมตร ท่ามกลางขบวนพาเหรดที่ร่วมสร้างสีสันมากกว่า 150 ขบวน โดยในปีนี้ขบวนพาเหรดถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสันติภาพ ศักดิ์ศรี และจิตวิญญาณ ผ่าน 6 ขบวนไฮไลต์ที่สื่อความหมายที่แตกต่างกัน
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แสดงพลังจุดยืนอันแข็งแกร่งในการสนับสนุนความหลากหลาย ซึ่งแม้ว่าในวันนี้จะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ โดยมีฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักก่อนเริ่มงาน จนทำให้ต้องมีการขยับปรับเวลาเดินขบวนออกไปบ้าง แต่เมื่อสายฝนเริ่มจางลง พลังแห่งความมุ่งมั่นของทีมบุคลากร กทม. และผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป ขบวนพาเหรดสีรุ้งได้กลับมาออกสตาร์ทและเคลื่อนตัวอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เปรียบเสมือนรุ้งกินน้ำผืนยักษ์ที่ปรากฏขึ้นอย่างงดงามสะดุดตายามฝนซา เติมเต็มทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นภาพฟ้าหลังฝนที่สดใสและสวยงามยิ่งกว่าเดิม
โดยในปีนี้ กทม.ได้เชิญชวนบุคลากรและข้าราชการร่วมแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มประจำวิชาชีพตามเพศวิถีอย่างภาคภูมิใจ ร่วมเดินใน Chapter 2: The City of Equality และแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ใน Chapter 4: Bangkok Move with Pride เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวคิด “กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความเท่าเทียม” เพราะทุกความหลากหลายคือพลังสำคัญในการพัฒนาเมือง