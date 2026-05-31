กรมอุทยานฯ ส่งผู้แทนรดน้ำศพ-ปลอบขวัญครอบครัวเหยื่อช้างป่าทำร้ายที่ศรีสะเกษ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้ง ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพประชาชนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช้างป่าทำร้าย ณ วัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ พร้อมมอบพวงหรีดไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัว เน้นย้ำนโยบายภาครัฐเร่งดูแลประชาชนในเขตรอยต่อพื้นที่เสี่ยงภัย
นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ นายคนุพงษ์ งามเนตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และนางพัชรี พูลเพิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปยังวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและแสดงความไว้อาลัยแก่นายไชยยศ กองทอง ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกช้างป่าทำร้ายก่อนหน้านี้ที่จังหวัดจันทบุรี
ในการนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชัญษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และนายชรัตน์ เนรัญชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี เขต 3 ได้ร่วมส่งมอบพวงหรีด และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติของผู้สูญเสีย โดยมีนายคนุพงษ์ และนางพัชรี เป็นผู้แทนส่งมอบ
นอกจากพิธีไว้อาลัยแล้ว ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหา พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยได้เน้นย้ำถึงนโยบายและความห่วงใยของกระทรวงฯ และกรมอุทยานฯ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตรอยต่อป่าอันเป็นจุดเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยภาครัฐยืนยันพร้อมเดินหน้าหามาตรการรองรับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่านั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้มอบหมายให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยช้างป่า เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จัดวางกำลังเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าในพื้นที่อย่างเข้มงวดรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นสำคัญ