นายกฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือ สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้ (31 พ.ค.) เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้
โครงการก่อสร้างดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไป