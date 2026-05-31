กรมทางหลวงเตรียมปิดไฟฟ้าแสงสว่างถนนบางช่วง เวลา 22.00-06.00 น.

กรมทางหลวงได้กำหนดให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับพื้นที่ที่สามารถปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ จะต้องเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หลัก ที่มีปริมาณการจราจรในช่วงเวลากลางคืนค่อนข้างน้อย และไม่ใช่บริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย คอสะพาน จุดกลับรถ จุดอับสายตา พื้นที่ชุมชนหนาแน่น หรือพื้นที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจะต้องมีเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพียงพอ เพื่อช่วยนำทางและแจ้งเตือนผู้ใช้ทางล่วงหน้า หากมีความจำเป็นสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการจะใช้วิธีปิดไฟฟ้าแสงสว่างบางช่วงในเวลากลางคืน โดยกำหนดช่วงเวลาปิดระหว่าง 22.00 – 06.00 น. หรือช่วงเวลาอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป