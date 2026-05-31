"สมชัย"วิเคราะห์ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงิน หากเป็นไลน์จริงใครควรร้องใคร? ใครควรตั้ง กก.สอบใคร?

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศึกวันแดงเดือด มุมแดง รุ่นเล็ก รุ่งเรือง ศิษย์จอมแฉ ท้าชกรุ่นใหญ่ มุมน้ำเงิน นฤชา ศิษย์เมืองภูเขาไฟ
หากเป็นไลน์จริง ใครควรร้องใคร ใครควรตั้งกรรมการสอบใคร เพื่อความกระจ่าง
1. ปลัดจังหวัดภูเก็ต ควรร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของอธิบดีกรมการปกครอง กรณี เชื่อว่าอธิบดี ฯ มีการสั่งการทางไลน์ ให้สนับสนุนฝ่ายการเมืองในการเลือกตั้ง ซึ่งผิด กม. ทั้ง พ.ร.บ. เลือกตั้ง สส. มาตรา 78 พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน มาตรา 82(9) และ ป. อาญา ม. 157
2. ปลัดจังหวัด หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดภูเก็ต สามารถร้องต่อ กกต. ว่า มีข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง ผิด พ.ร.ป. เลือกตั้ง สส. มาตรา 78 เพื่อให้ กกต. สอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโทษตามกฎหมาย
3. ปลัดจังหวัด หรือ ประชาชนทั่วไปสามารถร้องต่อ ปปช. กรณี ข้าราชการระดับสูงกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 28(2) ของ พ.ร.ป. ปปช. ได้
4. ในกรณี อธิบดี ยืนยันว่า เป็นไลน์ของตนแต่ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ข้อความ ควรตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดซึ่งน่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิดถึงขนาดให้ถือมือถือแทนได้ ทำให้ผู้บังคับบัญชาเสียหาย สมควร ไล่ออก ปลดออกจากราชการ
5. หากอธิบดีเห็นว่า ข้อความที่เผยแพร่ในไลน์เป็นเท็จ สามารถแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาท และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้