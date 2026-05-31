หลายพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณเขตหนองจอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง บางเขน คันนายาว บึงกุ่ม สะพานสูง บางกะปิ สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ จตุจักร ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย ดินแดง พญาไท บางซื่อ ราชเทวี ปทุมวัน สาทร ยานนาวา ดุสิต บางพลัด บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองสาน บางคอแหลม ราษฎร์บูรณะ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ จอมทอง ทุ่งครุ ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
หลังจากนั้น 15.30-16.00 น. คาดว่ายังคงปกคลุมหลายเขตในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง