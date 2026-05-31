"อภิสิทธิ์"นำผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เบอร์ 5 ลุยตลาดสัมมากร ชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยี-บริหารจัดการเยี่ยม

นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คณะผู้บริหารพรรคอาทิ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค , นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค , ดร.การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค , นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร ส.ก. เขตสะพานสูง ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดสัมมากร รามคำแหง โดยมีพี่น้องประชาชนทั้งผู้จับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้า ให้การต้อนรับ ทักทาย ถ่ายรูปด้วยอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้สมัคร ส.ก.เขตหนองจอก เพื่อหารือถึงการผลักดันนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและเกษตรกรรมในพื้นที่ชานเมือง
ระหว่างการลงพื้นที่ นายอนุชา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงศักยภาพของตลาดสัมมากรซึ่งเป็นตลาดเอกชน ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดอื่นๆ ของ กทม. โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยระบุว่า "แพลตฟอร์มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ นอกเหนือจากการประมวลผลต่างๆ แล้ว มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าถึงได้ง่าย เวลาคนที่เปิดแอปพลิเคชันจะเห็นเลยว่าตลาดสัมมากรมีจุดเด่นอะไร และ Top 10 ร้านที่คนซื้อมากที่สุดคืออะไร เพราะเราสามารถลิงก์ระบบเข้ากับการสแกนจ่ายเงินได้ ทำให้สามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ได้ในแต่ละสัปดาห์ว่าใครมาซื้อของร้านอะไร อะไรคือสิ่งที่คนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุด ตรงนี้จะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลมาประมวลผลได้ในทุกๆ เรื่อง"
นายอนุชา กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในตลาด โดยชื่นชมการบริหารจัดการของตลาดสัมมากรที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน้ำเจิ่งนอง และมีการดักเก็บไขมันอย่างถูกต้อง ซึ่งหากตนได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการในนาม กทม. จะเข้าไปช่วยยกระดับตลาดอื่นๆ ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้ามีส่วนร่วมในการแยกและลดขยะ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิดเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามถึงนโยบายของพรรคในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือน Pride Month นายอนุชากล่าวว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสำรวจภายในองค์กรของ กทม. ก่อน ว่าปัจจุบันมีการดำเนินการสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างไร มีสัดส่วนอย่างไร เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการคิดนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยในช่วงบ่ายวันนี้ ตนมีกำหนดการที่จะไปร่วมกิจกรรมทางด้าน Pride Month ที่สีลมด้วยเช่นกัน
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าที่ตลาดสัมมากร นายอนุชาและคณะผู้บริหารพรรค ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกับผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองจอก นายเชิดพันธุ์ เตียไพบูลย์ เบอร์ 3 หารือถึงการผลักดันนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและเกษตรกรรมในพื้นที่ชานเมือง
"บางครั้งคนกรุงเทพฯ เองก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่ายังมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวหรือปลูกหญ้าเพื่อเป็นเศรษฐกิจหลักอยู่ ซึ่งเราไปฟังว่าสิ่งที่เขาอยากให้ กทม. มาเติมเต็มและสนับสนุนมีอะไรบ้าง เราไม่ได้เข้าไปดูเรื่องปัญหาอย่างเดียว แต่เราเข้าไปเพื่อช่วยเขาในเรื่องของโอกาสและอนาคต ว่ากรุงเทพฯ สามารถที่จะเป็นได้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ครับ" นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย