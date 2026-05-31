“นิพิฏฐ์”ข้องใจนักการเมืองทำความชั่วที่ร้ายแรงเพื่อไปทำความดีที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือ?

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าทำความชั่วที่ร้ายแรงเพื่อไปทำความดีที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือ?
มหาตมคานธี กล่าวว่า เคยมีคนกล่าวถึงฉันว่า “ฉันเป็นนักบุญที่หลงเข้าไปในวงการเมือง แต่ความจริงแล้ว ฉันเป็นนักการเมืองที่พยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นนักบุญ”
-ในเมืองไทย นักการเมืองส่วนใหญ่มักจะคิดว่า “ เขาจะยอมทำความชั่วที่ร้ายแรงเพื่อจะเข้าไปทำความดีที่ยิ่งใหญ่”
-ซึ่งก็ผิดแล้ว เพราะเป็นการติดกระดุมแรกในทางการเมืองที่ผิดพลาด เขาจึงไม่มีทางที่จะ ทำความดีที่ยิ่งใหญ่ได้เลย ก็ได้แต่ทำความชั่วที่ร้ายแรงต่อไป เพื่อปกปิดการกระทำความชั่วครั้งแรก
สิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่คือการทำความชั่วครั้งที่สองเพื่อปกปิดการกระทำความชั่วครั้งแรก
และพรุ่งนี้เขาอาจจะกระทำความชั่วครั้งที่สาม เพื่อปกปิดการกระทำความชั่วครั้งที่สอง
อย่างน้อย 2 เรื่องที่เป็นความชั่วที่ร้ายแรง (ถ้าหากเขาได้กระทำจริง) คือการฮั้ว ส.ว. และการซื้อเสียง
เมืองไทยจึงมีเพียง นักการเมืองที่ ทำความชั่วแล้วบอกว่า ตัวเองเป็นนักบุญ/