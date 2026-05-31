กรมชลฯ ยันโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังแตระ มีความโปร่งใส

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานตรัง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังแตระ ภายในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณรวม 85 ล้านบาท ว่า มีความโปร่งในการดำเนินงานหรือไม่ นั้น
โครงการแก้มลิงบ้านวังแตระ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินรวม 85 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ดำเนินการโดยโครงการชลประทานตรัง วงเงิน 38.452 ล้านบาท ครอบคลุมงานก่อสร้างท่อลอดถนน อาคารระบายน้ำ อาคารรับน้ำ ระบบท่อระบายน้ำ และคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาว 925 เมตร
2. งานขุดลอกตะกอนดินสระเก็บน้ำและขนย้าย จำนวน 14 แห่ง ดำเนินการโดยส่วนงานบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน วงเงินงบประมาณ 46 ล้านบาท
สำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการจัดซื้อดิน เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง นั้น ขอชี้แจงว่า การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทุกประเภทดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยวงเงินที่มีการเบิกจ่ายในส่วนดังกล่าวไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดินเพียงรายการเดียว แต่รวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน อาทิ ทราย หิน เหล็กเส้น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และวัสดุประกอบงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดซื้อดินเพื่อใช้ในงานก่อสร้างแล้วประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นวงเงิน 7.95 ล้านบาท โดยดินทั้งหมดถูกนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างตามแผนงาน และบางส่วนจัดเก็บไว้ในหลายจุด เพื่อรองรับการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ย่อยของโครงการฯ
ในส่วนของการจ้างแรงงานชั่วคราว โครงการชลประทานตรังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นมา ซึ่งจำนวนแรงงานในแต่ละช่วงเวลา จะปรับเปลี่ยนตามปริมาณงานและสภาพพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้จำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่เท่ากัน ส่วนการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นไปตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง มีหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานและการรับเงินครบถ้วน มีการโอนจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารของผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
กรมชลประทาน ขอยืนยันว่า การดำเนินงานทุกขั้นตอนของโครงการแก้มลิงบ้านวังแตระ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลทุกประการ และยินดีเปิดเผยข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ที่สำคัญขอยืนยันว่าจะใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป