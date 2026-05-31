ก.คลัง ชวนประชาชนใช้สิทธิ“ไทยช่วยไทย พลัส” เปิดให้ใช้จ่ายได้ 1 มิ.ย.

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (โครงการฯ) ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันแรก และแจ้งความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการฯ ดังนี้
1. การใช้จ่ายของประชาชน
ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 (เวลา 06.00 - 23.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ กรณีมีวงเงินสิทธิเหลือในเดือนใด จะไม่ทบสิทธิไปในเดือนถัดไป
สำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนไว้แล้ว โดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ) ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่าย เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการฯ หรือทยอยเติมเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 (เวลา 06.00 - 21.00 น.)
2. ความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการฯ
สำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการฯ จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.00 น. มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังตาราง
ร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน (ราย)
1. ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 721,644
1.1 ร้านค้ารายเดิม 659,913
1.2 ร้านค้ารายใหม่ 61,731
2. ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร/ยืนยันสิทธิ 329,454
2.1 รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 325,844
2.2 รอดำเนินการตรวจสอบ 3,610
โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิแล้วกว่า 26 ล้านสิทธิ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อนึ่ง ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส หรือร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอให้ตรวจสอบการยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ด้วย เพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จ พร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไป
อนึ่ง ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.ไทยช่วยไทยพลัส.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. เว็บไซต์โครงการฯ: www.ไทยช่วยไทยพลัส.th
2. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชน:
2.1 ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2111 1122 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
2.2 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือ โทร. 0 2111 1122 กด 2 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
3. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับร้านค้า:
3.1 ติดต่อเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
3.2 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนร้านค้า โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวัน 24 ชั่วโมง
4. สอบถามข้อมูลโครงการฯ:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08 5842 7102 - 9 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์