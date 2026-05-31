สดร.ย้ำปรากฏการณ์บลูมูนไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์สีน้ำเงิน

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ย้ำอีกครั้งบลูมูน (Blue Moon) ไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์สีน้ำเงิน ในทางดาราศาสตร์แล้ว บลูมูน หมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ปกติแล้วดวงจันทร์มีคาบการโคจรรอบโลกประมาณ 29.5 วัน ในขณะที่หนึ่งเดือนในปฏิทินที่เราใช้กันมี 30-31 วัน ส่งผลให้เมื่อวันเวลาผ่านไป ในบางเดือนก็จะมีวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงถึง 2 ครั้งในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ซึ่งนานทีจะเกิดขึ้น เหมือนกับสำนวนภาษาอังกฤษอย่าง Once in a blue moon ที่หมายถึงอะไรที่เกิดขึ้นได้ยาก หรือนาน ๆ จะเกิดขึ้นที
บลูมูนครั้งนี้ ยังตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Full Moon) พอดีอีกด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ "Micro Blue Moon"
สรุปว่าเราจะเห็นอะไรในค่ำคืนแห่งวิสาขบูชานี้ ? เราจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นสีเดิม ไม่ใช่สีน้ำเงินแต่อย่างใดครับ เหมือนปรากฏ Micro Full Moon ทั่วไป