แนะเลี่ยงเส้นทางแยกปทุมวัน ถึงแยกเฉลิมเผ่า มีงาน Bangkok Pride Parade 2026

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า แนะเลี่ยงเส้นทาง ช่วงบ่ายวันนี้ ปิดการจราจรบน ถนนพระราม 1 (ช่วงตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึง แยกเฉลิมเผ่า)
ประกาศแจ้งการปิดการจราจรชั่วคราว
เนื่องในงาน Bangkok Pride Parade 2026
เพื่อให้การจัดงาน Bangkok Pride Parade 2026 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ
คณะผู้จัดงานฯ ขอแจ้งปิดการจราจรบน ถนนพระราม 1 (ช่วงตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึง แยกเฉลิมเผ่า) วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
เวลา 16.00 – 19.00 น.
ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ