ผอ.สอป.-สบอ.3 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยช้างป่า

นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืน
คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกรณีช้างป่าเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเนื่องจากดันเสาไฟฟ้าล้ม โดยนายสุขีได้มอบหมายให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงความสูงของสายไฟฟ้าในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
ในการนี้ คณะได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงคูกันช้างในพื้นที่ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด โดยมีการปรับปรุงคูกันช้างระยะทางรวม 8.6 กิโลเมตร ด้วยการขุดลอกและปรับรูปแบบคูตามหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความเปิดโล่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของประชาชน รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ นายสุขี และนายราชันย์ ได้เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อร่วมรับมอบการสนับสนุนเสบียงอาหารจาก นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนาม "มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์" เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป