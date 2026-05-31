เข้าฟรี! เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 3 มิ.ย.

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า โพสต์ระบุว่า เข้าฟรี! เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนไทย
ทั้งบุคคลและยานพาหนะ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ได้แก่:
- อุทยานแห่งชาติ
- วนอุทยาน
- สวนพฤกษศาสตร์
- สวนรุกขชาติ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และสนุกกับธรรมชาติ และ ปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไขและข้อแนะนำสำคัญ
- เฉพาะวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 นี้เท่านั้น
- สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรุณาแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพื้นที่)
🚲 ยกเว้นค่าบริการทั้ง "บุคคล" และ "ยานพาหนะ"
เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ก่อนออกเดินทางกรุณาสอบถามเส้นทางการเดินทางก่อนมาแหล่งท่องเที่ยว และร่วมกัน "ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" งดนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ และช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อบ้านของสัตว์ป่ากัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-587-9315