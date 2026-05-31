"เวิร์คพอยท์"แถลงขอโทษปมทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางไลฟ์สดชิงช้าสวรรค์ สั่งพักงานทันที

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ผู้ผลิตรายการในเครือเวิร์คพอยท์ ออกแถลงการณ์กรณีทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสด ระบุว่า ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงใจ พร้อมน้อมรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนผู้รับชมรายการ
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าว "หยุดปฏิบัติหน้าที่" โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการกำกับดูแลบุคลากรภายในอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก และจะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
ถือเป็นการออกมาตอบสนองต่อกระแสสังคมอย่างรวดเร็วและมีบทลงโทษที่ชัดเจนจากทางต้นสังกัด ทางเพจเทยติดจอขอสนับสนุนการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานในวงการสื่อมวลชนที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป