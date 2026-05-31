"เทพไท"เชื่อเหตุผล 2 ข้อ กรณีไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ตามเป้าหมาย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ระบุว่า เหตุ “ไทยช่วยไทยพลัส” ไม่เข้าเป้า
หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 มีประชาชนให้ความสนใจในการลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคัก จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ได้มีการปิดระบบการลงทะเบียน ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส( 60:40 ) จำนวน 26.04 ล้านคน ซึ่งเป้าเดิมรัฐบาลกำหนดไว้ที่จำนวน 30 ล้านสิทธิ์ แม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่า การที่ประชาชนลงทะเบียนถึง 26.04 ล้านคน สะท้อนการตอบรับในเชิงบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดค่าครองชีพของรัฐบาลก็ตาม
แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลคาดการณ์ไว้ว่า น่าจะมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 30 ล้านคน และผมเองก็ประเมินว่าน่าจะมีประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 30 ล้านคน หรือ 30 ล้านสิทธิ์ น่าจะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ที่ต้องการใช้สิทธิ์ แต่ในที่สุดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้คือ 30 ล้านสิทธิ์ น่าจะมาจากเหตุผล 2 ข้อ คือ
1.อาจจะเป็นเพราะว่า อยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจของคนกลุ่มหนึ่งดี รัฐบาลจะเปิดให้มีการใช้สิทธิ์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ตาม แต่อาจจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สนใจโครงการนี้ เพราะมีฐานะทางการเงินที่ดี ไม่จำเป็นต้องมาใช้โครงการประเภทลดราคาในสัดส่วน 60:40 ที่รัฐบาลสนับสนุน จะขอใช้สิทธิ์จ่ายราคาเต็ม เนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอแล้ว
2.อาจจะเป็นเพราะประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในสัดส่วน 60:40 ก็ตาม แต่การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ประชาชนต้องมีเงินจำนวนหนึ่งมาสมทบค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลออกให้ในสัดส่วน 60:40ด้วย แม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนน้อยกว่าที่รัฐบาลจ่ายให้ คือจ่ายแค่ 40% เท่านั้นก็ตาม แต่ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อาจจะมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีเงินสมทบ และไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จึงสละสิทธิ์ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการไทยไทยพลัส จึงทำให้ยอดการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่รัฐบาลตั้งไว้ 30 ล้านสิทธิ์ ไปไม่ถึงเป้าหมาย ทำได้แค่ 26.04 ล้านคนเท่านั้น
ซึ่งผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ รัฐบาลน่าจะนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ว่า การที่ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส ไม่ถึงเป้า 30 ล้านคน เป็นเพราะเหตุใด ไม่อยากให้รัฐบาลมุ่งในประเด็นเดียว คือประเด็นมีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก แต่อยากให้วิเคราะห์ถึงเป้าหรือตัวเลข ที่มีประชาชนใช้สิทธิ์ไม่ถึงเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ด้วย