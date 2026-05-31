กทม.ค่าดัชนีความร้อนวันนี้อยู่ในเกณฑ์ “เตือนภัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “เตือนภัย”

บุคคลทั่วไป : ลดกิจกรรมกลางแจ้งช่วง 11.00 - 15.00 น.
กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์