สดร.เผยคืนนี้เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน 31 พฤษภาคม 2569 ไมโครบลูมูน (Micro Blue Moon) ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี และเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย
ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูน (Micro Full Moon) หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีเวลาประมาณ 15:00 น. ที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 406,127 กิโลเมตร และยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน หรือ บลูมูน (Blue Moon) ทางดาราศาสตร์เรียกสองปรากฏการณ์นี้รวมกันว่า “ไมโครบลูมูน” (Micro Blue Moon) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในคืนดังกล่าว ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย