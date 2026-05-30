"รักชนก"ชี้กรณีประกันสังคมจัดทำหมวก-ปฏิทิน มีคน 2 กลุ่มได้ประโยชน์

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน แชร์โพสต์ของ นายพนัส ไทยล้วน พร้อมระบุว่า“ที่ผ่านมาเราได้ชี้ประเด็นมาตลอดว่า ความพยายามในการทำของต่างๆ หมวก เสื้อ ปฏิทิน มันมีคน 2 กลุ่มได้ประโยชน์ กลุ่มแรกก็ผู้รับจ้างทำ ก็ฟาดโครงการไปเหนาะๆ ได้นับเงินทุกปี กลุ่มที่สองคือคนที่เอาของพวกนี้ไปแจกพวกพ้องกลุ่มก้อนของตัวเอง ไม่ได้แจกโดยขยายเป็นวงกว้าง ผู้ประกันตนจำนวนมากจึงไม่เคยได้
ที่ผ่านมายังไม่เคยเอ่ยชื่อ ว่าใคร แต่วันนี้มีคนเฉลยเอง”
ทั้งนึ้ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.69 นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการประกันสังคม ชุดแต่งตั้ง โพสต์ระบุว่า“วันนี้นั่งสนทนากับน้องๆ ผู้นำสหภาพ มีความเห็นร่วมกันจะส่งผู้แทนลงสมัคร กก.ประกันสังคม
ทุกคนเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้ประกันถูกเหยียดย่ำ
ปฏิทิน เขาแจกให้ลูกจ้างมาตรา 33 ในโรงงานทุกปี มันงดแล้วเสือกดีใจ เงินสนับสนุนวันแรงงานมันตัดเหลือคนละ 30 บาท วันแรงงานมันตัดเสื้อกับหมวก พวกมันลงมติไม่ให้ พวกเรายังสงสัยมันเป็นผู้ประกันหรือเปล่า ของเขาทำมาแจกผู้ประกันตน พวกมันเป็นใครไม่รู้
กก.สร.ของเราทั้ง 286 สร.จะยืนนิ่ง ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนสองปีที่แล้วไม่ได้แล้ว ออกมาช่วยกัน ปีนี้ต้องได้ไม่ต่ำกว่าแสนคะแนน น้อยกว่าถือว่าพวกเราสอบตก จะประชุม กก.ทั่วประเทศเร็วๆนี้รักกันมากๆๆๆครับ“