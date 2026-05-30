"ไอติม"เผย ปชน.เสนอร่าง พ.ร.บ.กทม.ต่อสภาฯ หวังปลดล็อกให้มีอำนาจแก้ไขปัญหามากขึ้น

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคประชาชนเราอยากเห็น กทม. เป็นเมืองที่รับประกันคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
ในมุมหนึ่ง พรรคประชาชนเราส่งผู้สมัครผู้ว่า กทม. และ สก. ครบทั้ง 50 เขต เพื่อหวังเข้าไปร่วมกันผลักดันนโยบายและข้อบัญญัติในระดับเมือง ที่จะทำให้การใช้ชีวิต การเดินทาง การค้าขาย และการเลี้ยงครอบครัว “ง่ายขึ้น” สำหรับทุกคนใน กทม. - โดยเมื่อวันก่อน ผมได้มีโอกาสไปรับฟังปัญหา พูดคุย และนำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกะปิและวังทองหลาง ร่วมกับผู้สมัคร สก. ในแต่ละเขต
ในอีกมุมหนึ่ง สส. ของพรรคประชาชน เราได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร ต่อสภา เพื่อหวังปลดล็อกให้ กทม. มีอำนาจแก้ไขปัญหาใน กทม. มากขึ้น (เช่น ขนส่งสาธารณะ การจราจร) รวมถึงปรับโครงสร้าง กทม. ให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นโดยมีผู้บริหารจากการเลือกตั้ง 2 ชั้น - ตอนนี้ ร่างดังกล่าว (ซึ่งเป็นร่างการเงิน) อยู่ที่โต๊ะนายกฯอนุทิน เพื่อให้นายกฯตัดสินใจว่าจะเซ็นรับรองให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาหรือไม่