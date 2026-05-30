กรมอุทยานฯ ชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา​

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั้งประเทศ หลังทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2569" ซึ่งตรงวันที่ 31 พฤษภาคม โดยเน้นย้ำการปลูกไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างแท้จริง พร้อมเชิญชวนภาคประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ ร่วมสร้างผืนป่าต้นน้ำลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่กำลังเผชิญความท้าทายจากสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2569 นี้ วันสำคัญดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเรียบง่าย เน้นปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานพิจารณาพื้นที่ปลูกอย่างรอบคอบ โดยต้องเลือกพรรณไม้ที่มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างไร้รอยต่อ เพราะผืนป่าที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการดูแลของคนในพื้นที่ กรมอุทยานฯ จึงขอเชิญชวนเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสะท้อนภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการเป็น "ผู้พิทักษ์ป่าร่วมกัน"
"วันต้นไม้ประจำปีของชาติปีนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้ลงดินแล้วจบไป แต่คือความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไป" นายอรรถพล กล่าว
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2569" โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือหน่วยงานในสังกัดใกล้บ้านท่าน ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมให้เป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม