ผู้บริหารสตาร์ทอัพฯ ติงโปรเจกต์ ‘TH-AI Passport’ กำลังเอาเงินภาษีไปประเคนให้ Google, Microsoft

พรทิพย์ กองชุน ผู้บริหารสตาร์ทอัพไทย Jitta และอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft และ Google โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โปรเจค TH-AI Passport หวานหมู Big Tech!
โปรเจค TH-AI Passport กำลังเอาเงินภาษี 1.6 พันล้านบาท ไปประเคนให้ Google, Microsoft และ OpenAI ทำไมเหรอคะ พร้อมอธิบายว่า
1.เพราะเรากำลังเอา Users คนไทย 5 ล้านคน ไปมอบให้แพลตฟอร์มต่างชาติฟรี ๆ แถมตังค์ให้อีก
เอาจริงๆ แค่เอา Users ไปให้ เขาก็ไม่เอาเงินแล้ว! เพราะเขาอยากให้ Users เหล่านี้จะมาเป็นทาสของ platform เขาในอนาคต หมดโปร 1 ปีแล้ว ก็ต้องควักกระเป๋ามาซื้อเองอยู่ดี เขาคำนวณมาแล้ว
พูดแบบนี้ได้ เพราะเป็นวงใน เคยทำงานให้ 2 ใน 3 บริษัทเหล่านี้ รัฐบาลมาเอาคนไทย (Users) มาประเคนและให้เงินด้วย แบบนี้ “หวานหมู” เลยซิคะ!
2.โปรเจค TH-AI Passport ช่วยประเทศอย่างไร
รัฐบาลบอกว่าอยากขยายอัตราการเข้าถึง AI (AI Diffusion) ที่ตอนนี้มี 10.7% อยากยกระดับไปที่ 23% มากกว่าเพื่อนบ้าน ไม่ตกขบวนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก
เอาจริงๆ คิดว่าหลงทางกันอยู่ เพราะ AI Diffusion มันแค่จุดเริ่มต้น เราวัดแค่คนไทยใช้งาน AI กันเยอะ และแพร่หลายแค่ไหนไม่ได้ แต่เราต้องไปดูเป้าหมายสูงสุด ที่เราต้องการคือ Actual AI adoption rate หรือ นำไปใช้จริงเป็นเท่าไหร่ และเราใช้ AI ขับเคลื่อนศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ได้ขนาดไหน อยากให้กระทรวง DE แชร์ KPI ด้านนี้ด้วย
3.โปรเจค TH-AI Passport ช่วยคนไทยอย่างไร
กระทรวง DE บอกว่า อัปสกิลนำไปสู่การสร้างรายได้ (Learn to Earn) ต้องการให้คนไทยใช้ AI เป็นจริงๆ นำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ How? อย่างไรนะคะ
เพราะคนที่สอน คือ Google, Microsoft และ OpenAI เป็นคนออกแบบหลักสูตร "Up Skill" Up Skill ในอาชีพ หรือ Up Skill บน Platform เพื่อ Up-Sell ?
สิ่งที่กังวลที่สุดคือ สุดท้ายเราจะได้คนใช้งานในแบบ User Loser คือใช้แค่ ถาม-ตอบ เหมือนใช้ Google และวันที่คนไทยจะเข้ามาใช้ AI เยอะสุดคือวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
4.เมื่อไหร่บริษัท Tech ไทยจะอยู่ในสายตาเธอสักที
คนไทยที่พัฒนาสร้างระบบด้วย AI platform เจ๋งๆ มีเยอะ มาช่วยสนับสนุน AI สายเลือดไทย กันดีกว่าไหม ที่ผ่านมามีแต่แรง PR ว่าจะช่วย ให้คนไทยได้สร้างนวัตกรรม ก้าวไปสู่ระดับโลก เอาจริงนะ ตอนนี้ startup ไทย มาถึงจุดที่ต้องเอาตัวรอดกันไปวันๆ แล้ว ถ้าจะ Learn to Earn อย่างยั่งยืน อยากให้เจียดเงินมาอุดหนุนและสนับสนุน ให้คนไทยได้ใช้เครื่องมือ AI ที่พัฒนาโดยคนไทยด้วย
5.ขอนำเสนอท่านรัฐมนตรี คุณไชยชนก ชิดชอบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างทักษะงานระดับสูงและเกิดการจ้างงานได้จริง
เงินหลักพันล้านนำไปจ้าง Data Scientist, AI Engineer ชาวไทยได้เป็นพันคน เด็กรุ่นใหม่จะมีพื้นที่ให้ปล่อยของ สร้างเทคโนโลยี AI ที่ส่งต่อให้ SME และ Users คนไทยต่อไป มีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ
Startup ไทยสามารถนำเงินทุนนี้ไปลงทุนซื้อการ์ดจอ (GPU) หรือเช่า Data Center ในไทย เกิดการขยายตัว ของธุรกิจฮาร์ดแวร์และคลาวด์ภายในประเทศตามมาเป็นโดมิโน่
เงินหมุนเวียนในประเทศ
* เงินทุกบาทที่จ่ายให้ Startup ไทย จะถูกหักภาษีต่างๆ กลับคืนไปพัฒนาประเทศต่อ
* SME และ Users ซื้อและใช้งานโปรแกรมของคนไทย สร้างยอดขาย ธุรกิจเติบโต เศรษฐกิจไทยไปต่อ
* ต่างจากการจ่ายให้ Big Tech ต่างชาติที่เม็ดเงินไหลออกนอกประเทศแทบจะ 100%
ต่อยอดนวัตกรรมของไทย
เมื่อ Startup ไทยได้งานสเกลระดับ 5 ล้านคน ทั้ง Data และ Use cases มหาศาลนี้ จะเทรน AI ให้เก่งขึ้น ต่อยอดไปขายในระดับภูมิภาค หรือฝันเฟื่องหน่อยก็ไปถึง Global เลย
การซื้อของต่างชาติมาแจก อาจทำให้เราได้ใช้ของดีแบบ "สำเร็จรูป" แต่การสนับสนุน AI ของคนไทย คือการสร้าง “Digital Economy” อย่างแท้จริง ที่จะทำให้ประเทศยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเป็นทาสเทคโนโลยีต่างชาติอย่างทุกวันนี้