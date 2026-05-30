กฟน.ประกาศดับไฟหลายพื้นที่ กทม.พรุ่งนี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้อง “ดับไฟ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่หลายจุดดังต่อไปนี้
ไฟดับวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 พื้นที่กรุงเทพฯ
• ถนนอ่อนนุช ขาเข้า ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ริมถนนอินทรพิทักษ์ บริเวณ ถนนอินทรพิทักษ์ ปากซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2 ถึง ใกล้วงเวียนใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
• ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอยถนนพุทธมณฑลสาย 1 แยก 9 ,ซอยลุงฮก ,ชุมชนริมคลองราชมนตรี และบริเวณใกล้เคียงตามที่ได้รับใบประกาศดับไฟ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
• ถนนสรงประภา ซอยประชาอุทิศ 4 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.
• ริมถนนสายไหม บริเวณ ฝั่งซอยเลขคู่ ตั้งแต่ ริมถนนใกล้ ซ.สายไหม 16 ถึง ซ.สายไหม 24 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนราษฎร์บูรณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 4 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนรัชดาภิเษก 7 ซอยนาทอง 7 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
ไฟดับ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 พื้นที่นนทบุรี
• ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยปิ่นทองธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
• ริมถนนโยธาธิการ-นนทบุรี บริเวณ หน้าหมู่บ้าน อานาบูกิ และบริเวณ บางเลน ซ.7 ถึง โลตัส วัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 1/23 (ซอยอัยการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ บริเวณตลาดชุมพลพาณิชย์ และเลียบคลองประปามุ่งหน้าไปทางด่วน M81 ถึง บริเวณซอยนวลทอง เลียบคลองเจริญสุข (ตะวันออก) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
• ริมถนนปทุมธานี-บางเลน (346) บริเวณ ซอยเข้าบ้านเลขที่42/6ทั้งซอย ถึง หน้าคริสตจักรไฟแห่งพระสิริ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 6 ตั้งแต่เวลา 10.30-13.30 น.
• ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 (ม.สหกรณ์การบินไทย) ทำ RISER ต้นปากซอย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ปรับปรุงเสาสายและอุปกรณ์แรงกลาง เปลี่ยนเสา 12.00 เมตร เอน ลูกค้าร้องเรียน ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.
ไฟดับ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 พื้นที่สมุทรปราการ
• ริมถนนรัตนราช บริเวณ ซอยป้าเรียน, ซอยผู้ใหญ่วีระ, บริษัท อีทีเอ, หมู่บ้านกัลปพฤกษ์การ์เดนท์, โครงการกิตตินครทาวน์โฮม ถึง โตโยต้านครธน, 7-11 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 13 ดับตลอด ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยวัดแค - เจดีย์ ฝั่งขาเข้า บริเวณตั้งแต่ตึกแถวโรงรับจำนำพระสมุทรเจดีย์ปากซอย ถึงบริเวณบริษัท ศุภกิจโลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
• ถนนสุขุมวิท ซอยโรงงานฟอกหนังแสงทวี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
• ถนนสายลวด ซอยคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.