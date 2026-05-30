กอ.รมน.แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ยันดำเนินงานตามกรอบกฎหมาย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทาง โดยพาดพิงว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส่วนกลาง มีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) นั้น
พลตรี ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กอ.รมน.ขอเรียนชี้แจงว่า กอ.รมน. ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในลักษณะตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยการดำเนินงานด้านการสื่อสารของ กอ.รมน. เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 7 (4) ซึ่งกำหนดให้ กอ.รมน. มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) และการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ที่มุ่งเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ ชุมชน และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภัยคุกคามทางข้อมูลข่าวสาร อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ความรุนแรง และการบิดเบือนข้อเท็จจริงในพื้นที่สาธารณะ การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน
พลตรี ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กอ.รมน. ยืนยันว่า การสื่อสารของ กอ.รมน. ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูล สร้างความเกลียดชัง หรือมุ่งโจมตีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใด
กอ.รมน. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ติดตาม ตรวจสอบ และสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยจะยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความโปร่งใส สุจริต และยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป