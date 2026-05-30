รบ.เดินหน้าโครงการ‘อาสาพยาบาลชุมชน’ เตรียมเปิดรับสมัครไตรมาสที่ 3-4

เพจพรรคภูมิใจไทย โพสต์ระบุว่า รัฐบาลเดินหน้าโครงการ "อาสาพยาบาลชุมชน" (อสพ.) 10,000 คน โดยจะเปิดรับสมัครใน ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2569 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อลงพื้นที่เชิงรุกดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในระดับท้องถิ่น
คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นอายุ: ระหว่าง 22-70 ปีการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการอบรมเมื่อผ่านการคัดเลือก จะต้องทำสัญญา 2 ปี และเข้าอบรมจากศูนย์ฝึกระดับเขต
โดยแบ่งระยะเวลาตามวุฒิดังนี้
1)ผู้มีวุฒิปริญญาตรีด้านสุขภาพ: อบรม 2 เดือน (240 ชั่วโมง)
2)ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น: อบรม 4 เดือน (480 ชั่วโมง)
3)พยาบาลวิชาชีพเกษียณ (อายุไม่เกิน 70 ปี): อบรม 1 สัปดาห์ (30 ชั่วโมง)
บทบาทหน้าที่ของอาสาพยาบาล
ทำงานเชิงรุกร่วมกับ อสม. และ รพ.สต. โดยเน้นดูแล 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก:
1)ผู้สูงอายุ/ติดเตียง
2)ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
3)แม่และเด็ก และ
4)ผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด
โดยจะออกเยี่ยมบ้าน ทำหัตถการเบื้องต้น (เช่น ทำแผล) และประเมินอาการ