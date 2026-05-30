รมว.ทส.ชื่นชมการปฏิบัติงาน จนท. หลังสกัดจับขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติได้ที่สุวรรณภูมิ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันบูรณาการสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายข้ามชาติได้อย่างทันท่วงที หลังสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติขณะพยายามลักลอบขนสัตว์ป่าควบคุมจำนวนมากออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การดำเนินการในครั้งนี้เกิดจากการทำงานเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มข้นระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมศุลกากร, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และหน่วยรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ได้สนธิกำลังกันตรวจเข้มจนสามารถสกัดจับกุมผู้ต้องหาชาวอิหร่าน วัย 42 ปี พร้อมของกลางเป็น "งูหลามบอล" 46 ตัว และ "อิกัวน่า" 1 ตัว ซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางเตรียมโหลดใต้เครื่องบินมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง
ด้านนายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) เปิดเผยรายงานจาก นายคมกฤษ พิณสาย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 01.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากร กองสืบสวนและปราบปราม, สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.2 บก.ปทส.) ร่วมกันเข้าทำการตรวจค้นและจับกุม ชาย อายุ 42 ปี สัญชาติอิหร่าน ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้โดยสารสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 0050 มีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ประเทศไทย ปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี เตหะราน (IKA) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในเวลา 01.30 น. โดยเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับกุมได้ที่บริเวณหลุมจอดอากาศยาน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง S120 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหลังใหม่ (อาคาร SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากการตรวจสอบสัมภาระของผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางทรงสี่เหลี่ยมมีล้อเลื่อนสำหรับโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ตรวจพบสัตว์ป่ามีชีวิต ซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียน ประกอบด้วย งูหลามบอล (Ball Python) จำนวน 46 ตัว อิกัวน่า (Iguana) จำนวน 1 ตัวสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในถุงผ้า แล้วนำไปใส่ไว้ในตะกร้าพลาสติก รวมจำนวน 7 ใบ ก่อนจะนำวางปะปนกับเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเพื่อตบตาและหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และศุลกากร ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ฐานส่งออกสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต, ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242 และมาตรา 252 ประกอบมาตรา 166 รวมถึงระเบียบและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สภ.ทสภ.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และบัญชียึดทรัพย์ของกลาง
ทั้งนี้ ในส่วนของงูหลามบอลและอิกัวน่าของกลางที่มีชีวิตทั้งหมด ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำเรื่องส่งมอบให้แก่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำไปดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ และตรวจพิสูจน์จำแนกชนิดพันธุ์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำผลการตรวจมาประกอบสำนวนคดีต่อไป