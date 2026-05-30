รบ.ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดขึ้นใน 3 พื้นที่ ดังนี้
วัดราชาธิวาสวิหาร
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2569 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงโขน หุ่นกระบอก โนราห์ เสวนาวิชาการ เปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรม โดยในวันที่ 1 ช่วงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ณ พระอุโบสถ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2569 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในวันอังคารที่ 2 เวลา 17.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1
บริเวณท้องสนามหลวง
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 มีกิจกรรม
▪ 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 149 รูป
▪ 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
▪ 19.29 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 อาทิ การประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และผ้าระบายสีขาว การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล การจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสม เพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคม
ติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” และเว็บไซต์ www.opm.go.th