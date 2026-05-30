ปลัด กทม.เข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ เตรียมถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ ให้กรุงเทพมหานครเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร เพื่อเป็นพุทธบูชา
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว ปลัดกรุงเทพมหานครได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทาน มายังห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร เพื่อเตรียมนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ในวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 69 เวลา 20.39 น.