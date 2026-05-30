ปภ.แนะประชาชนขับรถช่วงวันหยุดยาวขับอย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องประชาชนมักเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการขับรถทางไกลอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะวิธีปฏิบัติเมื่อต้องขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย ดังนี้ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง และไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะจะทำให้ง่วงสะสมทำให้หลับใน หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ง่วงนอน โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ทั้งระบบเครื่องยนต์ หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ และระบบปัดน้ำฝน จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ อาทิ สายพ่วงแบตเตอรี่ ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง อุปกรณ์ลาก พ่วง จูง ตรวจสอบและเลือกใช้เส้นทางที่รวดเร็วและปลอดภัยจากแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ควรหยุดพักรถทุก ๆ 200 กิโลเมตร หรือ 2 ชั่วโมง จะช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ และลดความร้อนของเครื่องยนต์และยางรถยนต์ ที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เด็กเล็กควรให้นั่งเบาะนั่งนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเขตชุมชน ทางโค้ง ทางแยก จุดตัดทางรถไฟ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแจ้งขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง