ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติด- เสริมความมั่นคงแนวชายแดน

พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เดินทางลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤษภาคม 2569 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ โดยภาพรวมภารกิจในครั้งนี้ เป็นการติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพล และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค 2 มุ่งส่งเสริมภาคประชาชนในการพัฒนาภูมิภาค
สำหรับการปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจับกุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจภารกิจการลาดตระเวนและตรวจสอบภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ของกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2109 ในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนปากชมวิทยาเพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2104 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากกองบังคับการควบคุมที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและพบปะกำลังพลเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อมา ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มีข้อสั่งการให้หน่วยในพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ดำรงความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด และบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านกลไกความมั่นคงชายแดนที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และฝึกทบทวนระเบียบปฏิบัติประจำอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามกระบวนการฝึก ตลอดจนสุขอนามัยและการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพลได้รับการดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง
สำหรับภารกิจในวันนี้( 30 พฤษภาคม 2569 )ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 2 รุ่นที่ 6 ประจำปี 2569 โดยทำการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 - 4 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 2 ค่ายกฤษณ์สีวะรา (มณฑลทหารบกที่ 29) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 199 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชน โดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
