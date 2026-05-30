"นิพิฏฐ์"ตั้งคำถามเอกสิทธิ์คุ้มครอง สส.กำลังกลายเป็น"อสัปปุริสสภา"หรือไม่

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สัปปายะสภา หรือ อสัปปุริสสภา
ผู้แทนราษฎร ได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกดำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุม
เหตุผล: เพราะกลัวว่าผู้แทนฯจะถูกรัฐบาลกลั่นแกล้ง หรือแกล้งจับในระหว่างสมัยประชุม ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุม และ ลงมติในวาระสำคัญไดั
ทางแก้: หากจะนำตัวผู้แทนฯ ไปดำเนินคดี ต้องได้รับอนุญาตจากสภา
-สภาจึงต้องลงมติกัน ว่า จะคุ้มครองผู้แทนราษฎรของประชาชนหรือไม่
แนวพิจารณา:
-ปกติ สภาจะพิจารณาว่า คดีที่ผู้แทนราษฎรถูกดำเนินคดีนั้น มาจากสาเหตุอะไร หากมาจากการกระทำในหน้าที่ของผู้แทนราษฎร สภาจะลงมติไม่ส่งตัวเขาไปดำเนินคดี แต่หากเป็นเรื่องส่วนตัว ก็จะส่งตัวไปให้ดำเนินคดี
-หากผู้แทนราษฎรทำผิดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎร และ สภาปกป้องเขา สภานั้นก็กลายเป็นสภาแห่งโจร เป็นแหล่งมั่วสุมของโจร มิใช่“สัปปายะสภา” อันแปลว่า“สภาอันเป็นที่ประกอบกรรมดี”
-แต่คือ“อสัปปุริสสภา“ หรือ สภาอันเป็นที่ประกอบของคนชั่ว แปลว่า "ที่ใดไม่มีสัตบุรุษ (คนดี) ที่นั้นไม่ใช่สภา"