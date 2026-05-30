"สมชัย"ชี้กรณีไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วย มี 8 ข้อน่าสังเกต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เชอร์ล็อค ชัย ทำงานอีกครั้งหนึ่ง

กรณีไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ดูจากภาพที่เผยแพร่ มีอะไรน่าสังเกตบ้าง

1. วันที่ระบุใน line “ช่วยน้ำเงินด้วย” คือวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม แม้ไม่ระบุว่าเป็น พ.ศ.ใด แต่สามารถบอกได้ว่าเป็น ปี พ.ศ. 2569 เนื่องจาก ข้อความก่อนหน้ามีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ของเขต 2 และ เขต 3 จังหวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งปี 2569 เนื่องจากมี คำว่า พรรคประชาชน (ปี 2566 ไม่มีพรรคประชาชน)

2. เมื่อสืบค้น จังหวัดที่มี 3 เขตเลือกตั้ง และมีชื่อผู้สมัครตรงกับในข้อความคือ จังหวัดภูเก็ต

3. วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 สอดคล้องกับเหตุการณ์การรายงานในไลน์ คือ หลังปิดรับสมัคร และมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของ กกต. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569

4. ส่วนหัวของภาพที่ปิดชื่อ อธิบดี มีอักษรที่พอเดาได้ 2 ตัว คือตัวแรก อาจเป็น พ ฟ ห น ท ม หรืออักษรที่มีหัวหันออก ส่วนตัวที่ 2 เป็นตัวที่มีหางยาวมาด้านล่าง อาจเป็น ฤ ฦ

5. ส่วนจะมีอธิบดีท่านใด ปรากฏตัว และจะฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนและหน่วยงาน เป็นเรื่องที่ท่านมีสิทธิดำเนินการ

6. ในทางตรงข้าม หากผู้ใดเห็นว่า มีการทำผิดกฎหมาย ทั้ง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง สส. มาตรา 78 : ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีทั้งต่อ ตำรวจและ กกต.ได้

7. บทลงโทษ ในเรื่องนี้ (มาตรา 149) : ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี

8. การให้ข้อมูลของผม มีเจตนาสุจริต เพื่อ ปกป้องหลักของกฎหมายให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง