รมช.กษ.ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตามการขับเคลื่อนภาคเกษตร พร้อมผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำ

น.ส.ปิยรัชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่
นายฃเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานว่า ลำน้ำคลองตรอนมีต้นกำเนิดในอำเภอน้ำปาด ไหลผ่านอำเภอทองแสนขันและบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน รวมความยาวทั้งสิ้น 89 กิโลเมตร ต่อมาปี 2537 กรมชลประทานได้ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองตรอนความจุ 59 ล้านลูกบาศก์เมตรวัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานของ ฝายคลองตรอนพร้อมระบบส่งน้ำความยาว 28 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 18,000 ไร่ และส่งน้ำให้กับ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 12,000 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างคลอง ตรอนทั้งสิ้น 30,000 ไร่ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน อ่างคลองตรอนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุ “บัวลอย” ท้าให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในล้าห้วยน้ำมืดสร้างความเสียหายต่อตอม่อ และสะพานส่งน้ำ กม.14+200 ไม่สามารถ ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี 2568 ให้กับพื้นที่ในเขตตำบลผักขวง ตำบลบ่อทอง ตำบลทองแสนขัน รวม 10,000 ไร่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวชลประทานอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมชลประทานงบรายจ่ายประจ้าปี 2569 เพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า รัฐบาลและตนเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชน / เกษตรกรในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้างานซ่อมแซมอาคารสะพานส่งน้ำคลองสายใหญ่ กม.14+200 ฝายคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งนี้ อาคารสะพานส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.14+200 ฝายคลองตรอน ชำรุดเสียหายสิ้นเชิง เนื่องจาก น้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลพายุบัวลอยที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 10,000 ไร่ กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 8 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงปลายฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี 2568 จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับการซ่อมแซมสะพานส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ได้เตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมและจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ปี 2569 เพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนและผลักดันงบประมาณให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตำบลบ่อทอง ตำบลผักขวง ตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงและใช้การได้ดีดังเดิม ต่อไป
โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน