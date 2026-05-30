xs
xsm
sm
md
lg

พบกลุ่มฝน กทม. สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก คาดปกคลุมกว่า 1 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี สะพานสูง ประเวศ ลาดกระบัง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี

กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ เข้าปกคลุมบริเวณเขตสะพานสูง มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะปิ ประเวศ บางนา พระโขนง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี

หลังจากนั้น 11.30-12.00 น. คาดว่ายังคงปกคลุมบริเวณเพิ่มบริเวณสะพานสูง มีนบุรี หนองจอก สวนหลวง บางกะปิ พระโขนง บึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา บางเขน สายไหม ลาดพร้าว ประเวศ วังทองหลาง ดอนเมือง ลาดกระบัง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง