DE จัดโครงการ TH-AI Passport แจก AI ฟรีให้คนไทย 5 ล้านคน

เพจทางการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์ระบุว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน หลังผลการศึกษาพบว่า ไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI Diffusion เพียง 10.7% ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียน โดยสิงคโปร์อยู่ที่ 60.9% และเวียดนามอยู่ที่ 23.5%
นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง AI ฟรี เพื่อยกระดับ Productivity ของประเทศ เช่น สิงคโปร์ที่สนับสนุน Premium AI Tools ควบคู่หลักสูตร AI Literacy โดยใช้งบประมาณกว่า 27,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 900 บาทต่อคนต่อปี
ในขณะที่การดำเนินการโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอี จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ได้ถึงจำนวน 5 ล้านคน และจะทำให้ไทยมีอัตราการเข้าถึง AI เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23% สูงกว่าค่าเฉลี่ย Global Benchmark ที่ 16.3% โดยใช้งบเฉลี่ยเพียง 324 บาทต่อคนต่อปี หรือประมาณ 27 บาทต่อเดือนเท่านั้น
สำหรับเป้าหมายของโครงการ คือ “Learn to Earn” มุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพ ผ่านหลักสูตร Up Skill ที่ใช้งานได้จริง โดยร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ AI ไปต่อยอด
ด้านประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ขอยืนยันว่า ผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไป Gen AI ต่อได้ โดยข้อมูล User และ Prompt จะจัดเก็บบน Cloud ภายในประเทศไทย และเข้าถึงได้เฉพาะในรูปแบบ Anonymous เท่านั้น ส่วนการ Verify ID ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งานสำหรับคนไทย โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของโมเดล AI แต่อย่างใด
ในส่วนของโครงสร้างระบบ โครงการนี้ได้เปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการได้หลายรูปแบบ ทั้ง Token Allocation, Reserve Capacity ผ่าน TPU/GPU Cloud หรือ Hybrid Model โดยกำหนด Technical Specification แบบเน้นผลลัพธ์การใช้งานจริงมากกว่ากำหนดจำนวน Token แบบตายตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด