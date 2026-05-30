ประกาศงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 3 - 4 มิ.ย.

สำนักพระราชวัง แจ้งงดการเข้าพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 เนื่องมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ดังนี้
3 มิถุนายน 2569
-งดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
-งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน
4 มิถุนายน 2569
-ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน
-นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยเข้า – ออก ทางประตูสวัสดิโสภา
-งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน