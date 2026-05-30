"เทพไท"ฝาก กกต. - ป.ป.ช.ตรวจสอบ กรณีอดีตปลัดภูเก็ตเปิดแชตช่วยน้ำเงินช่วงเลือกตั้ง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝาก กกต. ปปช. ตรวจสอบแชตหลุด
จากกรณีที่มีกระแสข่าว เรื่องแชตไลน์หลุด จากการเปิดเผยของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต ออกมาเปิดเผยถึงคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครอง ให้ช่วยเหลือพรรคการเมืองหนึ่งในช่วงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏข้อความบนแชตไลน์อย่างชัดเจนว่า เป็นการสนทนาพูดคุยกัน ระหว่างอธิบดีกรมกรมการปกครองกับปลัดจังหวัดภูเก็ต
หลังจากปลัดจังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ของจังหวัดภูเก็ต และมีคำตอบจากอธิบดีกรมการปกครอง ในลักษณะสั่งการว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” และปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ตอบรับด้วยคำว่า “100%ครับนาย” ซึ่งปรากฏที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และเป็นการยืนยันชัดเจนว่า เป็นการใช้อำนาจรัฐช่วยเหลือพรรคการเมือง เอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งอย่างชัดเจน เพียงแต่ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดอาจจะไม่ได้นำมาเปิดเผย เพราะไม่มีประเด็นขัดแย้งกัน
แต่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตชัดเจนเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างอธิบดีกรมการปกครองกับปลัดจังหวัดภูเก็ต จึงนำมาซึ่งการเปิดโปงข้อมูล ซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เข้าไปสืบหาข้อเท็จจริงว่า เป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งของฝ่ายอำนาจรัฐหรือไม่ และคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมือง ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
ซึ่งไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกระทรวงมหาดไทย ที่แต่งตั้งคณะกรรมการจากคนใน ตรวจสอบกันเอง ในลักษณะชงเองกินเอง ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์ หรือไม่มีความเที่ยงธรรม และข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏ จึงควรนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.หรือนำไปยื่นต่อ ปปช.เพื่อให้ตรวจสอบว่า การกระทำลักษณะเช่นนี้เป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งหรือไม่ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่
เชื่อว่าสิ่งที่เสียงเล่าลือเล่าอ้างกันก่อนหน้านี้ว่า มีการใช้อำนาจรัฐจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอตามลำดับชั้น ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองบางพรรค และในหลายพื้นที่ก็พูดถึงเรื่องข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย กับการช่วยเหลือพรรคการเมืองให้มีการซื้อเสียง ทุจริตการเลือกตั้งในหลายพื้น ที่ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานยืนยัน และไม่มีใครออกมายืนยันว่า เสียงเล่าลือเล่าอ้างเป็นความจริงหรือไม่
แต่กรณีที่จังหวัดภูเก็ต น่าจะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หลักฐานที่ปรากฏน่าจะเป็นความจริง เพราะถ้าไม่เป็นความจริง อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต คงจะไม่กล้าออกมาเปิดเผยหรือมาแฉข้อมูล หรือมายันยืนยันข้อเท็จจริงต่อสาธารณะชนเช่นนี้
จึงฝากไปยังกกต.และปปช.ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ และทำความจริงให้ปรากฏด้วย