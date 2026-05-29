ผบช.ก.สั่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนฯ ดำเนินคดี "มาดามเก่ง" แจ้งจับเซียนพระ

พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่มาดามเก่ง แจ้งความพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ดำเนินคดีกับบรรดาเซียนพระ ว่า พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมา เพราะมีหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน มีสิ่งที่ต้องดำเนินการเยอะ จึงตั้งเป็นคณะขึ้นมาเพื่อดำเนินการ โดยมีตนเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน หากพูดอะไรออกไปเกรงว่าจะเกิดความสับสน เพราะไม่ได้เตรียมเรื่องคดีนี้มา
ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่มีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาแล้ว 2 รายนั้น ตนยังไม่เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะ ยังแยกกันทำคดีอยู่ แต่เวลานี้ บช.ก. สั่งรวมมาเป็นคณะทำงานแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนผู้เสียหายยังมีมาดามเก่ง เพียงรายเดียว
