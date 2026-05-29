ทอท.จับมือเวียดนามแอร์ไลน์ พัฒนาเครือข่ายการบิน เปิดเส้นทางโฮจิมินห์-ภูเก็ต 2 ก.ค.นี้

น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปืดเผยว่า ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือกับสายการบิน Vietnam Airlines โดยมีนาย Le Hong Ha ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน Vietnam Airlines เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำการบิน และการพัฒนาเครือข่ายด้านการบินระหว่างท่าอากาศยานของ ทอท. กับสายการบิน Vietnam Airlines ควบคู่ไปกับการหารือแผนการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินโฮจิมินห์ซิตี้ (SGN) – ภูเก็ต (HKT) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 รวมถึงการพิจารณาเปิดเส้นทางบินอื่นร่วมกันในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติม
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน และแนวโน้มการเดินทางระหว่างสองประเทศอีกด้วย สำหรับความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ Vietnam Airlines ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเดินทาง การค้า การลงทุน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน และแนวโน้มการเดินทางระหว่างสองประเทศอีกด้วย สำหรับความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ Vietnam Airlines ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเดินทาง การค้า การลงทุน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต