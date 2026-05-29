ข่าวปลอม อย่าแชร์! จีนทุ่มงบฯ แสนล้าน ยึด 7 โครงการคมนาคมของไทย ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐบาลจีนทุ่มงบประมาณมูลค่าแสนล้าน เพื่อยึด 7 โครงการด้านคมนาคมของไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา มีการหารือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับผู้แทนบริษัท Powerchina International Group Limited เพื่อสำรวจแนวทางการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเท่านั้น โดยผู้แทนบริษัทดังกล่าว ได้แสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนใน 7 โครงการ อาทิ รถไฟทางคู่สายใต้ อุโมงค์กะทู้–ป่าตอง รถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา–หนองคาย และการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอันดามัน แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมทุน และหากบริษัทต่างชาติจะเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ จะต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
