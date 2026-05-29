WHO เผยพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกแล้ว 906 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาอย่างน้อย 906 รายแล้ว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) รวมถึงมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยติดเชื้ออย่างน้อย 223 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันแล้ว 125 ราย ในดีอาร์คองโก รวมถึงผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 17 ราย ในจังหวัดอิตูริ คิวูเหนือ และคิวูใต้
นอกจากนั้น ยังมีผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 7 รายในยูกันดา ซึ่ง 3 รายถูกนำเข้าจากดีอาร์คองโก และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย อย่างไรก็ตาม ดับเบิลยูเอชโอกล่าวว่า ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในชุมชน
