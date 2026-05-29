ธปท.เผยดุลบัญชีเดินสะพัด เม.ย.69 ขาดดุลถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์ มากสุดเป็นประวัติการณ์

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนเมษายน 2569 ขาดดุลมากถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์ ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากราคาสินค้านำเข้าสูง และปริมาณนำเข้า เช่น น้ำมันสูง จากการสำรองน้ำมัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของสงครามตะวันออกกลาง ตามกรณีฐาน หากจบลงได้ภายในกลางปีนี้ และถ้าเป็นเช่นนี้ ตัวเลขจะทยอยปรับลดลง ตัวเลขเหล่านี้จะเห็นการขาดดุลแค่ชั่วคราว
นอกจากนี้ ไม่ได้ห่วงการขาดดุลมากนัก เพราะเป็นแค่ชั่วคราว จากรายได้นักท่องเที่ยวหายไปจากสงคราม โดยต้องจับตาใกล้ชิด แต่ถ้าห่วงคืออาจนำไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้าง
