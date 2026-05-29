ฉะเชิงเทราเปิดกิจกรรม "ลงแขกลงคลอง จับปลาหมอคางดำ" หวังตัดวงจรระบาด

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ลงแขกลงคลอง จับปลาหมอคางดำ โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอบางปะกง นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลเจ้าตลาดบางเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอบางปะกง ซึ่งมีลำคลองสาขาจำนวนมากและเชื่อมต่อกับพื้นที่ชายฝั่ง
