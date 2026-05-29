ประชุมสภาฯ ตีตก! ตั้ง กมธ.ศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ฯ พร้อมส่งความเห็นไปยัง ครม.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ โครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอรวม 5 ญัตติ และมีข้อเสนอที่แตกต่างกันระหว่างการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาโครงการ กับการส่งข้อคิดเห็นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำไปพิจารณาดำเนินการต่อ
ทั้งนี้ หลังการอภิปราย ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 266 ต่อ 174 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ไม่เห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ และให้ส่งข้อคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
