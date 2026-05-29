ธปท.เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทย เม.ย.69 ชะลอตัว จากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนเมษายน 2569 มีการชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและการบริโภค ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง โดยรายรับภาคท่องเที่ยวปรับลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับลดลง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามหมวดบริการ รวมถึงหมวดสินค้าไม่คงทน ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงจากต้นทุนพลังงานที่ทำให้ค่าครองชีพปรับรับสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นจากกล่มสินค้าเทคโนโลยีและหมวดยานยนต์ ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว โดยผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตยังจำกัด

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวก โดยปรับเพิ่มขึ้นมากจากหมวดพลังงานเป็นหลัก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเพิ่มขึ้น ตามการส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังหมวดอาหารสำเร็จรูป สำหรับแนวโน้มระยะต่อไปนั้น เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางต่อการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว