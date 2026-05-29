ผู้นำอิสราเอลสั่ง IDF ขยายการควบคุมฉนวนกาซาเป็น 70% หวังกดดันกลุ่มฮามาส

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล (IDF) ขยายการควบคุมฉนวนกาซาเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด เขากล่าวว่า ปฏิบัติการในขณะนี้คือการกดดันกลุ่มฮามาส ขยายการควบคุมพื้นที่ในฉนวนกาซา ซึ่งจากเดิมที่ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 และเขามีคำสั่งให้ขยายการควบคุมเป็นร้อยละ 70 ต่อไป
นายเนทันยาฮู ยืนยันว่า กองทัพอิสราเอลควบคุมพื้นที่มากกว่าที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงหยุดยิงที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอิสราเอลและฮามาสได้ตกลงกันไว้ในเดือนตุลาคม 2568 และอิสราเอลยังคงโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเจรจาเพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพหยุดชะงัก
